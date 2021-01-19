Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1565
ALTIN
440.134
DOLAR
7.4504
STERLİN
10.1477
EURO
9.0336

3 milyonu aşkın hastaya hizmet verildi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği ve sağlıkta dönüşüm projesiyle hayata geçirilen şehir hastaneleri arasında, hasta kabulüne ilk başlayan Yozgat Şehir Hastanesi, 3 milyonu aşkın vatandaşa sağlık hizmeti sundu.

19 Ocak 2021 Salı 00:49
3 milyonu aşkın hastaya hizmet verildi

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Kozan, 16 Ocak 2017'de hasta kabulüne başlayan hastanenin, 4 yılda, 2 milyon 556 bin 616'sı poliklinik, 715 bin 941'i acil serviste olmak üzere 3 milyon 272 bin 557 hastaya hizmet verdiğini söyledi. Bu hastalardan 138 bin 149'unun yatarak, 17 bin 594 hastanın ise yoğun bakımda tedavi edildiğini kaydeden Kozan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında da büyük hizmetler sunduklarını ve sunmaya devam ettiklerini aktardı.  Fiziki yapısı, modern dijital hizmetleri ve 475 yatak kapasitesi ile 141 bin 120 metrekarelik kapalı alanda, 5 yıldızlı otel konforunda hizmete sunulan Yozgat Şehir Hastanesinde, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Kozan, "Hastanemizde 147 hekim ve 758 yardımcı sağlık personelinin yanı sıra yaklaşık bin özel sektör çalışanıyla halkımıza en iyi sağlık hizmeti sunmak için gayret gösteriyoruz, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz" dedi. 

Anahtar Kelimeler:
3 Milyonu Aşkın Hastaya Hizmet Verildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşılamaya devam
Aşılamaya devam
COViT19 ETKiSiNi YiTiRECEK!
COViT19 ETKiSiNi YiTiRECEK!
Kanser hastalarına Covit-19 aşısı
Kanser hastalarına Covit-19 aşısı
Sağlık çalışanlarına Covit aşısı
Sağlık çalışanlarına Covit aşısı
AŞINIZI OLUN!
AŞINIZI OLUN!
Her ilçede aşı yapılıyor
Her ilçede aşı yapılıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim