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29 DOKTOR KADROSU DAHA

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Şehir Hastanesi başta olmak üzere Yozgat İl genelinde görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda 29 doktorun atanması için kadro tahsisinin yapıldığını açıkladı.

29 DOKTOR KADROSU DAHA

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Şehir Hastanesi başta olmak üzere Yozgat İl genelinde görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda 29 doktorun atanması için kadro tahsisinin yapıldığını açıkladı.

23 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
29 DOKTOR KADROSU DAHA

Milletvekili Başer, yaptığı açıklamada, Yozgat’ta sağlık alanında önemli gelişmelerin yaşandığını belirterek, vatandaşlara, yeni ve modern hastanelerde sağlık hizmetinin verildiğini kaydetti. Türkiye’nin ilk Şehir Hastanesinin Yozgat’ta kurulduğunu hatırlatan Başer, , ilçelerdeki hastaneleri yenilediklerini vurgulayarak, Hastanelerde, uzman hekim açıklarının giderilmesi yönünde kendilerinin de yoğun çaba ve gayretlerinin olduğunu belirtti. Başer, “İlimiz genelinde gerek, şehir hastanemiz, gerek üniversite hastanemiz ve gerekse ilçelerdeki hastanelerimiz fiziki ve genel durumu bakımından son derece modern bir yapıya kavuştu. Hastanelerimizde doktor açığını kapatmak , vatandaşlarımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için Sağlık Bakanlığımızca ilimiz genelinde görevlendirilmek üzere 29 uzman ve tabip doktor ataması için kadro tahsisi yapıldı. Atamalar 30 Aralık’ta yapılacak” diye konuştu.

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29 DOKTOR KADROSU DAHA
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