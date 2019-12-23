29 DOKTOR KADROSU DAHA

Milletvekili Başer, yaptığı açıklamada, Yozgat’ta sağlık alanında önemli gelişmelerin yaşandığını belirterek, vatandaşlara, yeni ve modern hastanelerde sağlık hizmetinin verildiğini kaydetti. Türkiye’nin ilk Şehir Hastanesinin Yozgat’ta kurulduğunu hatırlatan Başer, , ilçelerdeki hastaneleri yenilediklerini vurgulayarak, Hastanelerde, uzman hekim açıklarının giderilmesi yönünde kendilerinin de yoğun çaba ve gayretlerinin olduğunu belirtti. Başer, “İlimiz genelinde gerek, şehir hastanemiz, gerek üniversite hastanemiz ve gerekse ilçelerdeki hastanelerimiz fiziki ve genel durumu bakımından son derece modern bir yapıya kavuştu. Hastanelerimizde doktor açığını kapatmak , vatandaşlarımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için Sağlık Bakanlığımızca ilimiz genelinde görevlendirilmek üzere 29 uzman ve tabip doktor ataması için kadro tahsisi yapıldı. Atamalar 30 Aralık’ta yapılacak” diye konuştu.