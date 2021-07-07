254 bin 804 kişi aşılandı

Yurt genelinde eş zamanlı başlatılan Covid19 aşı uygulamalarına Yozgat il genelinde de devam edildiği, mobil ekipler oluşturulup, aşı uygulama noktaları kurularak, aşı çalışmalarına ivme kazandırıldığı açıklandı. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin yaptığı yazılı açıklamada, eş zamanlı devam eden Covid19 aşı uygulamalarına ilk olarak 14 Ocak tarihinde hastanelerde kurulan aşı odaları ve aile hekimliklerinde başlanıldığını hatırlattı. Şahin, ‘’Başarılı bir şekilde devam eden aşı çalışmalarımıza Sağlık Bakanlığımızın ülke genelinde 18 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın aşılanması kararı ile birlikte daha etkin olabilmek, vatandaşlarımızda ulaşabilmek için ilimiz genelinde 35 mobil ekip kurulmuş, bu ekiplerimizde evde bakım hastalarımız, cezaevleri, organize sanayi, rehabilitasyon merkezlerindeki vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda aşı uygulamaları devam etmektedir’’ dedi. Şahin, salgınla mücadelede bir adım daha vatandaşlara yaklaşmak, bu savaşı kazanabilmek adına ikisi il merkezinde olmak üzere kurulan çadırlar ile toplamda İl genelinde sabit 15 Covid19 aşı uygulama noktası kurulduğunu bildirdi. Şahin, bugüne kadar 169 bin 275 kişiye birinci doz, 85 bin 529 kişiye de ikinci doz aşı olmak üzere 254 bin 804 kişiye aşı uygulandığını açıkladı. Şahin, ‘’Bir günde ilimiz genelinde açtığımız aşı randevu sayısı 20 bindir. Günlük 10 bin 400 civarındaki kişiye aşı yapılmaktadır. İlimiz genelinde bir günde ortalama 20 bin vatandaşımıza aşı uygulama kapasitesine sahibiz. 10 Mart 2020 tarihi itibari ile ülkemizde de görülmeye başlayan Covit19 salgını nedeni ile çok üzüldük çok yıprandık ve aylarca sevdiklerimizden ayrı kaldık. Aynı acıları yaşamamak ve hayatımızı eskisi gibi sürdüre bilmek için artık elimizde bir silahımız var. Lütfen gelin bu savaşı kazanabilmemiz için bu silahı hep birlikte kullanalım’’ ifadelerini kullandı.