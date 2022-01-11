2022’nin ilk mezunları

Yozgat Şehir Hastanesi’nde Gebe Okulu’nda verilen 5 haftalık eğitimi tamamlayan anne adayları sertifika alarak, mezuniyet sevinci yaşadı. 2017 yılında İlk Şehir Hastanesi olarak açılan ve Türkiye’nin ilk Anne Dostu, Bebek Dostu unvanına sahip Yozgat Şehir Hastanesinde, Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Akif Karaarslan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel’in katılımlarıyla Gebe Okulundan mezun olan anne adaylarına sertifikaları verildi. Alanında deneyimli ve eğitimli Ebe Habibe Başaran, Ebe Demet Civan, Fizyoterapist Ümmügülsüm Köken Gül eşliğinde verilen eğitimlerde, gebeliğin oluşumu ve fizyolojisi, gebelikte tehlike belirtileri ve önlemler, gebelikte günlük yaşam, Beslenme, doğum süreci ve meditasyon, egzersiz, nefes egzersizi, masaj gibi yöntemlere doğum ağrısı ile ilaçsız baş etme yöntemleri, yenidoğan özellikleri bakımı, yıkanması, masaj, anne sütü ve emzirme, lohusalık, Aile Planlaması konularında eğitimler yapılmış olup, nefes egzersizi, meditasyon, gebelik egzersizi uygulamalarıyla desteklenerek anne adayları bilgi ve beceri kazanmış olarak mezun oldular. Anne adaylarına, eğitim sonunda doğum odaları gezdirilerek ve ebelerle tanıştırılarak, gebelere katılım belgeleri verildi. Eğitim alan anne adayları bu eğitimler ile kendilerini daha güvende hissettiklerini, daha bilinçli olduklarını ve ne yapacaklarını bildikleri için daha rahat hissettiklerini ifade edip gebe okulu çalışanlarına ve hastane yönetimine teşekkür ettiler. Tüm anne adaylarının bu bilinçle hareket ederek anneliği ve babalığın farkındalığını hissetmesi amacıyla eğitim verdiklerini ifade eden Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, ‘’Bu yüzden Yozgat Şehir Hastanesi olarak hastanemize başvuran tüm gebelerimizi Gebe Okuluna davet ediyoruz. Başvuru isteyenler gebe okuluna gelebilir veya 444 20 66’dan 5085’i bağlanabilirler. Kursa katılım ücretsizdir. Tüm anne adaylarımızı bekliyoruz’’ dedi. •Sümeyye İlhan•