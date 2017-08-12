2018’de hizmet verecek!

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Esentepe Mevki Şehir Hastanesi güzergahında yapımına başlanılan ağız ve diş sağlığı merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. İsmail Kurca, İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Babür Cevheroğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı’nın da eşlik ettiği incelemelerde hastane ile ilgili bir de müjde geldi.

Milletvekili Yusuf Başer, uzun süredir Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin inşaatı için uzun uğraştıklarını belirkterek, merkezin 15 Ağustos 2018 tarihinde tamamlanacağını duyurdu.

Başer,"Müteahhitlerimizle görüştük. Normalde 450 gün teslim süresi olmasına rağmen inşallah seneye Ağustos'un 15'inde burası hasta kabulüne başlamış olacak. En iyi şekilde ve son teknolojiyle donatılmış olan hastanemiz Yozgatlı vatandaşlarımıza hizmet edecek" dedi.

Yozgat'ın önümüzdeki yıl itibariyle sağlık üssü haline geleceğini işaret eden Başer, "Yozgat önümüzdeki yıl 18 Ağustos'tan itibaren şehir hastanesiyle, ağız ve diş sağlığı merkezi ile tıp fakültesi hastanesi ve morfoloji binasıyla birlikte adeta bir sağlık üssü haline gelmiş olacak. Sadece Yozgat merkez ve ilçeleri değil. Bu yatırımlardan civar illerinde istifade edeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

