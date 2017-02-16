200 ünite kan toplandı

Yozgat Türk Kızılayı’na ait kan toplama tırında 15 gün içinde bin 200 ünite kan toplandığını hatırlatan Türk Kızılayı Yozgat Şubesi doktoru Selçuk Cansız, vatandaşlara teşekkür etti.

Yozgatlı vatandaşların kan bağışında oldukça duyarlı olduğunu söyleyen Cansız, “Cumhuriyet Meydanı’na kurduğumuz kan bağış tırı ile 15 günlük bir sürede hedeflediğimiz bin ünite kanın üzerine çıktık. Türk Kızılayı olarak halkımıza teşekkür ediyoruz. Yarın diğer ilçelerimize de sırasıyla kan bağış tırımızı kuracağız. Yozgat’ta gördüğümüz ilgi ve alakayı ilçelerde de görmeyi ümit ediyoruz.” dedi.