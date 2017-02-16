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200 ünite kan toplandı

16 Şubat 2017 Perşembe 05:37
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Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda Türk Kızılayı Yozgat Şubesi tarafından başlatılan 15 günlük kan bağış kampanyasında bin 200 ünite kan toplandı.

200 ünite kan toplandı
Yozgat Türk Kızılayı’na ait kan toplama tırında 15 gün içinde bin 200 ünite kan toplandığını hatırlatan Türk Kızılayı Yozgat Şubesi doktoru Selçuk Cansız, vatandaşlara teşekkür etti.
Yozgatlı vatandaşların kan bağışında oldukça duyarlı olduğunu söyleyen Cansız, “Cumhuriyet Meydanı’na kurduğumuz kan bağış tırı ile 15 günlük bir sürede hedeflediğimiz bin ünite kanın üzerine çıktık. Türk Kızılayı olarak halkımıza teşekkür ediyoruz. Yarın diğer ilçelerimize de sırasıyla kan bağış tırımızı kuracağız. Yozgat’ta gördüğümüz ilgi ve alakayı ilçelerde de görmeyi ümit ediyoruz.” dedi.

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