12 YAŞ VE UZERi ÇOCUKLARA AŞI

Yozgat’ın Saraykent İlçesi’nde 12 yaş ve üzeri çocuklar aşı olmaya başladı. Kaymakam Ali Açıkgöz, sağlık çalışanlarıyla birlikte yaptığı saha çalışmaları ile aşılanma oranları hızla arttığı, velilerin e-devletten verdikleri onay işlemlerinin ardından 12 yaş ve üzeri çocukların da aşılama işlemlerine başlandığı kaydedildi. Kaymakam Ali Açıkgöz, Covid19 karşısında toplumsal bağışıklığın sağlanması için aşılanma oranlarının daha da yükselmesi gerektiğini ifade etti. Açıkgöz, ‘’Eğitim-öğretimin kesintiye uğramaması için velilerimizle bir araya geldik. Velilerimize e-devlet üzerinden verecekleri onay ile 12 yaş ve üzerindeki evlatlarımızı aşılayabileceğimizi ifade ettik. Öğretmenlerimizin de yardımıyla hızlı bir şekilde onay işlemlerini yaptılar’’ dedi. Kaymakam Açıkgöz, 15-18 yaş öğrencileri arasında aşılanma oranının, yüzde seksen seviyesine ulaştığını belirterek, 12-15 yaş grubunun aşılama işlemlerinin başlamasıyla ortaokul ve lise düzeyindeki aşı oranını da hızla yükselteceklerini bildirdi. Hedeflerinin bir hafta içerisinde 12 yaş ve üzeri tüm çocukların aşılama işlemlerini tamamlamak olduğunu aktaran Açıkgöz, ‘’Burada en büyük takdiri velilerimiz hak ediyor. Bu kadar hızlı bir şekilde e-devlet üzerinden onay vermeleri, bizim bu husustaki gayretimizi de artırdı. Ortaya çıkan bu güzel tablo aynı zamanda sağlık çalışanlarımız için de büyük bir moral oldu. Bu süreçte emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.