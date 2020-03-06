112 UYARISI

Yozgat Merkez ve İlçelerinde 7 gün 24 saat çalışma esasına göre Acil Yardım Çağrı Numaralarına tek numaradan ulaşılabileceği hatırlatıldı. ‘İtfaiye 110, Jandarma 156, Polis 155, Sağlık 112, Orman 177, Afad 122 numaralarının ayrı ayrı aranmasına gerek kalmadan 112’den tüm aramaların yapılabileceği duyuruldu. Acil durumlar dışında Acil Çağrı Merkezinin asılsız/gereksiz yere aranarak meşgul edilmesinin yardıma ihtiyacı olan diğer vatandaşlar açsından sıkıntılara sebep olduğu uyarısı da yapıldı. ‘Acil çağrılarla ilgili aramalarda arayanların kimlik ve iletişim bilgileri gizlilik esasına göre güvenlik altındadır’ denildi.