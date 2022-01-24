112 personeline eğitim

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından 112 İstasyonları ve Komuta Kontrol Merkezinde çalışan personellere yönelik Temel Modül Eğitimi verildi. Temel Modül Eğitim ile 112 personellerinin saha görevlerinde daha etkin olabilmeleri için mesleki bilgilerini tazelemek adına Acil Tıp Teknisyeni Zeliha Salman, Çilem Hazer, Mustafa Doğan, Halime Nur Erden ve Paramedik Ömer Okur tarafından eğitim verildi. •Sümeyye İlhan•