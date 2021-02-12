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112 Farkındalık Günü

YOZGAT 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Harun Esim, birim temsilcileriyle birlikte, 112 acil çağrı numarasının farkındalığını artırmaya yönelik olarak her yıl kutlanan 112 Farkındalık Günü dolayısıyla Yozgat Valisi Ziya Polat’ı makamında ziyaret etti.

12 Şubat 2021 Cuma 00:44
112 Farkındalık Günü

 112 Acil Çağrı Merkezi çalışmaları hakkında Vali Polat’a bilgi veren 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Harun Esim, ülkemizde kullanılan 112 acil çağrı numarasının farkındalığını artırmak amacıyla her yılın 11 Şubat gününün 112 Farkındalık Günü olarak kutlanmakta olduğunu söyledi. 112 Farkındalık Gününü kutlayan Vali Ziya Polat, ‘’112 Günü vesilesiyle Acil Çağrı Merkezinde telefon başında ve acil yardım istasyonlarında görev alan, vatandaşımıza canla başla hizmet eden tüm personelimizin 112 Gününü kutluyorum’’ dedi. 112 Acil Çağrı Merkezi’nin gereksiz çağrılarla meşgul edilmemesi konusunda vatandaşlarımızdan duyarlılık göstermelerini isteyen Vali Polat, ‘’112 telefon hatlarının meşgul edilmesi, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın mağdur edilmesine yol açıyor. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını önemle rica ediyorum’’ şeklinde konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
112 Farkındalık Günü
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