110 Okula Beyaz Bayrak

Yozgat İl Milli Eğitim müdürü Yusuf Yazıcı, eğitimin temel boyutlarından en önemlisinin yapı boyutu olduğunu, çocukların eğitim alanları ve bu alanların daha hijyenik hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yazıcı, ‘Çok çetin kriterlerle elde edilen veriler sonucunda Sağlık İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü komisyonları tarafından beyaz bayrağı hak eden okullarımız belirlenmekte ve aynı zamanda beyaz bayrağı hak eden okullarımız içerisinde de beslenme dostu okullarımız belirleniyor. Çocuklarımızın geleceğe dair daha nitelikli bir şekilde hazırlanması aynı şekilde hem bedensel hem de ruhsal gelişimleri akademik gelişimleri ve davranışlarına yansıması bizler için en nitelikli hedeflerden bir tanesidir. Bu bağlamda da ilimizde hakikaten çok önemli yatırımlar var’ dedi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, yapılan işlere şahıs ve kurumsal olarak sahip çıkılmadığı takdirde bir yerlerde eksiklikler olduğunu söyledi.

Vali Yazıcı, ‘Bizim yaptığımız çalışmaların halka yansıması gerektiğini her zaman ifade ediyorum. Bir okulun beyaz bayrak alması beslenme dostu okulu olması Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının ortak yürüttüğü proje. Yine benzeri projelerde olduğu gibi bakanlık tarafından belirlenen ve bizim başarıyla uyguladığımız bir proje olduğu ortaya çıkıyor. Bu konuda halk ayağı, veli ayağı noksan... Şekil ve şablon üzerinden her zamanki gibi devam ediyoruz. İşin muhteviyatını, özünü doldurmamız lazım. Bizler eğitimdeki kaliteyi artıralım diye bir strateji belgesi oluşturduk. Strateji belgesini yerelden yaptırdık. Buradaki öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz, meslek odalarımız, belediye, STK'lar hep beraber geçen sene bunları yaptık. Niye buradan yaptırdık? Bir firmaya, bir üniversiteye ısmarlayabilirdik. Sahip çıkılsın diye, bu projeyi kendimiz yaptık. Yaptığımız işlerde biz sahip çıkmıyorsak, kurumsal olarak sahiplenmiyorsak, çalışanlar olarak sahiplenmiyorsak halk olarak, Yozgatlılar bunları sahiplenmiyorsa bir yerlerde noksanlık var demektir’ diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Yurtnaç ve protokol üyeleri tarafından 110 okula Beyaz Bayrak Sertifikası ödülü verildi.