Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101208
ALTIN
140.071
DOLAR
3.5588
STERLİN
4.5990
EURO
4.0383

Yılmaz çiftinden evliliğe ilk adım

Yozgat işitme sektörünün genç ve başarılı odyometristi Harun Yılmaz, evliliğe giden yolda ilk adımı Sağlık Meslek Lisesi Öğretmeni olan Rumesya Yılmaz ile nişanlanarak attı. 

Yılmaz çiftinden evliliğe ilk adım

Yozgat işitme sektörünün genç ve başarılı odyometristi Harun Yılmaz, evliliğe giden yolda ilk adımı Sağlık Meslek Lisesi Öğretmeni olan Rumesya Yılmaz ile nişanlanarak attı. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
01 Temmuz 2017 Cumartesi 07:07
693 Okunma
Yılmaz çiftinden evliliğe ilk adım

Yerköy’ün tanınmış eşrafından Erol ve Bedriye Yılmaz çiftinin oğulları, Öğretmen Mustafa Yılmaz’ın kardeşi, Yozgat İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi sahiplerinden Harun Yılmaz, Meral ve Köksal Yılmaz çiftinin kızları Rumesya Yılmaz ile aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.  
Nişan törenine genç çiftin aileleri ve yakın çevresi katıldı. Harun ve Rumesya Yılmaz çiftinin mutlulukları gözlerine yansırken, aileleri de bu heyecanı paylaştı. Besmele  ile takılan yüzüklerle genç çift evliliğe giden yolda ilk adımı attı. 
Evlilik yolunda nişan yüzüklerini takarak önemli bir hayat yolculuğuna çıkan genç çifte biz de İleri Gazetesi ailesi olarak Allah’tan bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Son Güncelleme: 30.06.2017 23:53
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Daştan ailesinin mutlu günü
Daştan ailesinin mutlu günü
Mutluluğa ilk adım
Mutluluğa ilk adım
Mutluluklar diliyoruz
Mutluluklar diliyoruz
Öztürk ailesinin mutlu günü
Öztürk ailesinin mutlu günü
Bu düğün başka!
Bu düğün başka!
Bir ömür mutlu olun
Bir ömür mutlu olun
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim