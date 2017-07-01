Yılmaz çiftinden evliliğe ilk adım

Yerköy’ün tanınmış eşrafından Erol ve Bedriye Yılmaz çiftinin oğulları, Öğretmen Mustafa Yılmaz’ın kardeşi, Yozgat İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi sahiplerinden Harun Yılmaz, Meral ve Köksal Yılmaz çiftinin kızları Rumesya Yılmaz ile aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.

Nişan törenine genç çiftin aileleri ve yakın çevresi katıldı. Harun ve Rumesya Yılmaz çiftinin mutlulukları gözlerine yansırken, aileleri de bu heyecanı paylaştı. Besmele ile takılan yüzüklerle genç çift evliliğe giden yolda ilk adımı attı.

Evlilik yolunda nişan yüzüklerini takarak önemli bir hayat yolculuğuna çıkan genç çifte biz de İleri Gazetesi ailesi olarak Allah’tan bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.