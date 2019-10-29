Soyer’in mutlu günü

GAZETECİ Yazar İnan Soyer’in kızı Ahsen Soyer, gerçekleşen tören ile evlendi. Yimpaş Düğün Salonu’nda gerçekleşen düğün törenine seçkin bir davetli topluluğu ile Soyer ve Aydın ailelerinin yakınları katıldı. İnan Soyer’in kızı Ahsen Soyer ile Canberk Aydın’ın nikahını Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse kıydı. İleri gazetesi olarak, Soyer ailesini tebrik ediyor, genç çiftlere sağlıklı, ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

