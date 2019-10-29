Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Soyer’in mutlu günü

GAZETECİ Yazar İnan Soyer’in kızı Ahsen Soyer, gerçekleşen tören ile evlendi.

Soyer’in mutlu günü

GAZETECİ Yazar İnan Soyer’in kızı Ahsen Soyer, gerçekleşen tören ile evlendi.

29 Ekim 2019 Salı 00:00
Soyer’in mutlu günü

GAZETECİ Yazar İnan Soyer’in kızı Ahsen Soyer, gerçekleşen tören ile evlendi. Yimpaş Düğün Salonu’nda gerçekleşen düğün törenine seçkin bir davetli topluluğu ile Soyer ve Aydın ailelerinin yakınları katıldı. İnan Soyer’in kızı Ahsen Soyer ile Canberk Aydın’ın nikahını Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse kıydı. İleri gazetesi olarak, Soyer ailesini tebrik ediyor, genç çiftlere sağlıklı, ömür boyu mutluluklar diliyoruz.  

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öztürk ailesinin mutlu günü
Öztürk ailesinin mutlu günü
Erkekliğe adım attılar
Erkekliğe adım attılar
Daştan ailesinin mutlu günü
Daştan ailesinin mutlu günü
Onlar erdi muradına
Onlar erdi muradına
Ertuğrul Hoca'ya sürpriz
Ertuğrul Hoca'ya sürpriz
Erdoğan Şahit oldu
Erdoğan Şahit oldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim