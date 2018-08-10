Özel tarihte evlendiler

Yozgat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen toplu nikah töreninde, 8 çift, 08.08.2018 tarihinde dünya evine girdi. Genç çiftlerin nikahları Sürmeli etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet Alanı’nda, Belediye Başkanı Kazım Arslan tarafından kıyıldı. Çiftlerin nikah şahitliklerini ise Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve çiftlerin yakınları üstlendi. Çiftlerin evlilik cüzdanlarını Vali Yurtnaç ve Milletvekili Başer takdim edip altın hediye ettiler. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, genç çiftlere mutluluk dileyerek “Bu kadar şahidin huzurunda umuyorum ki çok sağlam bir evlilik akdi oldu. Belediye başkanımıza da bu yaptığı güzel çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, “Bu özel günde 8 çiftimizin nikahına şahitlik ettik. Allah mutluluklarını daim etsin. Tüm çiftlerimizi tebrik ediyorum. Allah bir yastıkta kocatsın” diye konuştu.

Belediye Başkanı Kazım Arslan ise toplu nikah töreninin, özel günde yapıldığını hatırlatarak, "Hem gençlerimiz açısında hem bizim açımızdan, hem de Yozgatlılar açısında unutulmaz bir hatıra olacaktır. Bugün nikahını kıydığımız gençlerimizi bir ömür boyu mutlu olmalarını diliyorum" ifadelerini kullandı. Nikah sonrası çiftler ve vatandaşlar Mümin Sarıkaya’nın şarkılarıyla gönüllerince eğlendi.

