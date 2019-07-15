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Onlar erdi muradına

YOZGATLI genç gazetecilerden Murat Karatekin, hafta sonu gerçekleşen görkemli düğün töreniyle mutluluğa yelken açtı.

Onlar erdi muradına

YOZGATLI genç gazetecilerden Murat Karatekin, hafta sonu gerçekleşen görkemli düğün töreniyle mutluluğa yelken açtı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
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Onlar erdi muradına

Çamlık Gazetesi muhabirlerinden meslektaşımız Murat Karatekin, Ticaret İl Müdürlüğü personellerinden Betül Arslan ile hayatını birleştirdi. Melahat-Kamil Arslan çiftinin kızları Betül ile Gülsüm-Yusuf Karatekin çiftçinin oğulları Murat’ın düğün töreni Yerköy’de başladı, Yozgat’ta sonlandı. Genç çiftlerin nikahlarını Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse kıydı. Birçok davetlinin katıldığı düğün töreninde çiftler gönüllerince eğlendiler. Biz de İleri Gazetesi olarak meslektaşımıza bir ömür mutluluk dileriz.

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