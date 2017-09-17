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Onlar erdi muradına

Yozgat’ın tanınmış ailelerinden Şenol-Selda Yemenoğlu çiftinin oğulları Mustafa ile Kadir-Hatun Altunok çiftinin biricik kızları Hatice hafta sonu gerçekleşen görkemli düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Onlar erdi muradına

Yozgat’ın tanınmış ailelerinden Şenol-Selda Yemenoğlu çiftinin oğulları Mustafa ile Kadir-Hatun Altunok çiftinin biricik kızları Hatice hafta sonu gerçekleşen görkemli düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

17 Eylül 2017 Pazar 23:54
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Onlar erdi muradına

Yozgatlı iş adamlarından Şenol-Selda Yemenoğlu çiftinin oğulları Mustafa, Kadir-Hatun Altunok çiftinin kızları Hatice ile hayatını birleştirdi.
Genç çiftlerin düğün töreni Yimpaş AVM Düğün Salonu’nda gerçekleşti.
Görkemli düğün töreninde genç çiftleri arkadaş, eş, dost ve akrabaları da yalnız bırakmadı.
Genç çiftler de mutlu günlerinin tadını çıkararak gönüllerince eğlendi.
Bizde İleri Gazetesi olarak genç çiftlere bir ömür boyu mutluluk diliyoruz.

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