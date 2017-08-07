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Onlar erdi muradına

Yozgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali İpek ve eşi Şemsi İpek’in oğlu Gazi, Kars eşrafından Yahya ve Aysel Yıldız çiftinin kızları Defne ile hayatını birleştirdi. 

Onlar erdi muradına

Yozgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali İpek ve eşi Şemsi İpek’in oğlu Gazi, Kars eşrafından Yahya ve Aysel Yıldız çiftinin kızları Defne ile hayatını birleştirdi. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
07 Ağustos 2017 Pazartesi 07:00
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Onlar erdi muradına

Yozgatlı İpek ve Karslı Yıldız ailesini bir ömür boyu akraba kılan düğün töreni Kars’ın Kağızman ilçesinde düzenlenen kına gecesi ile başladı. Kars yöresine ait örf, adet ve kültürle renk bulan kına gecesi Yozgat’ta Orta Anadolu kültürü ile buluştu. 
Cumartesi günü saat 13.00’de Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Sosyal Tesislerinde başlayan düğün töreninde İpek ve Yıldız Ailesi’ni eş, dost ve akrabalarının yanı sıra Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, çok sayıda daire müdürü, STK temsilcisi ve ilçe vakıf müdürleri de yalnız bırakmadı. 
Gazi ve Defne İpek çiftinin mutlulukları gözlerinden okunurken damat babası ve ev sahibi olarak Ali İpek davetlilerle tek tek ilgilendi. 
Müzik eğlence programı ile renklenen düğün töreni ile hayatlarını bir ömür boyu birleştiren Gazi ve Defne İpek çiftine biz de İleri Gazetesi ailesi olarak bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. 
 

Son Güncelleme: 07.08.2017 09:06
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