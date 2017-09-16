Semiha ve Murat Çakmak çiftinin kızları Müge Amine, Derya ve Dilaver Akbaba çiftinin oğulları Nafız ile, muhteşem bir düğün töreni ile evlendi. Yozgat Belediye Nohutlu Tepe tesislerindeki düğün törenine her iki ailenin dost ve akrabaları katıldı.

Genç çiftin nikahlarını belediye nikah memuru Ömer Uyar kıydı. Mutlukları gözlerine yansıyan Müge Amine ve Nafız Akbaba çifti, bir ömür boyu aynı hayatı paylaşacak olmanın doyumsuz huzurunu da yaşadılar.

Müzik eğlence programı ile gecenin geç saatlerine kadar devam eden düğün töreni ile hayatını birleştiren genç çifte İleri Gazetesi olarak mutluluklar diliyoruz.