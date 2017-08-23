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Mutluluklar diliyoruz

Gazetemiz Köşe Yazarı Emekli Öğretmen Selahattin Koştan ve Selver Koştan’ın kızı Seda Koştan, ÇEDAŞ Sorgun Müdürü Ahmet ve Türkan İşcan’ın oğulları Samet ile evlendi. 

Mutluluklar diliyoruz

Gazetemiz Köşe Yazarı Emekli Öğretmen Selahattin Koştan ve Selver Koştan’ın kızı Seda Koştan, ÇEDAŞ Sorgun Müdürü Ahmet ve Türkan İşcan’ın oğulları Samet ile evlendi. 

23 Ağustos 2017 Çarşamba 07:00
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Mutluluklar diliyoruz

Koştan ve İşcan ailelerini bir ömür boyu akraba kılacak düğün töreni Yimpaş Alışveriş ve Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleşti. 
Genç çiftin mutluluklarının gözlerine yansıdığı düğün törenine Koştan ve İşcan ailelerinin, eş, dost ve akrabaları katıldı. 
Görkemli bir düğün töreni ile dünya evine giren genç çifte İleri Gazetesi olarak bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

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