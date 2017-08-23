Koştan ve İşcan ailelerini bir ömür boyu akraba kılacak düğün töreni Yimpaş Alışveriş ve Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleşti.

Genç çiftin mutluluklarının gözlerine yansıdığı düğün törenine Koştan ve İşcan ailelerinin, eş, dost ve akrabaları katıldı.

Görkemli bir düğün töreni ile dünya evine giren genç çifte İleri Gazetesi olarak bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.