Mutluluklar diliyoruz

Kaymakam Okan Daştan ve Fatma Üstüntaş’ın söz merasimleri Cumartesi günü saat 17.00’de Grand Ser Otel’de düzenlenen görkemli bir törenle gerçekleşti. Bu anlamlı günde Daştan ve Üstündaş ailelerini, Yozgat Vali Kemal Yurtnaç ve eşi, AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz, İl Genel Meclisi Üyeleri Adem Darımla, Ali Güran, Yozgat TSO eski başkanlarından işadamı Şenol Daştan, Mali Müşavir Ömer Aydoğmuş ve çok sayıda davetli yalnız bırakmadı.

Genç çiftin nişan yüzüklerini Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve eşi ile birlikte taktı. Kaymakam Okan Daştan ile aynı zamanda meslektaş olduğunu söyleyen Vali Yutnaç; “Zor ve uzun bir yolculuğa çıktı genç kardeşim. Bu zorlu yolculukta evlilik adına ilk adımı atıyor. Genç kardeşlerime Allah’tan bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.

Nişan merasimi yüzüklerin takılmasının ardından müzik eğlence programı ile devam etti.