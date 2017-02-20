Ana SayfaMutlu Günlerimiz

Mutluluklar diliyoruz

20 Şubat 2017 Pazartesi 05:02
Bu haber 19 kez okundu

Yozgat’ın tanınmış işadamlarından, Akdağmadeni Onur Sentetik Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Daştan ve Ayşe Daştan’ın oğulları Rize Çamlıhemşin Kaymakamı Okan Daştan, Yozgat eşraflarından Osman ve Mukaddes Üstündaş’ın kızları Fatma Üstüntaş ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Mutluluklar diliyoruz

Kaymakam Okan Daştan ve Fatma Üstüntaş’ın söz merasimleri Cumartesi günü saat 17.00’de Grand Ser Otel’de düzenlenen görkemli bir törenle gerçekleşti. Bu anlamlı günde Daştan ve Üstündaş ailelerini, Yozgat Vali Kemal Yurtnaç ve eşi, AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz, İl Genel Meclisi Üyeleri Adem Darımla, Ali Güran, Yozgat TSO eski başkanlarından işadamı Şenol Daştan, Mali Müşavir Ömer Aydoğmuş ve çok sayıda davetli yalnız bırakmadı.

Genç çiftin nişan yüzüklerini Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve eşi ile birlikte taktı. Kaymakam Okan Daştan ile aynı zamanda meslektaş olduğunu söyleyen Vali Yutnaç; “Zor ve uzun bir yolculuğa çıktı genç kardeşim. Bu zorlu yolculukta evlilik adına ilk adımı atıyor. Genç kardeşlerime Allah’tan bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.

Nişan merasimi yüzüklerin takılmasının ardından müzik eğlence programı ile devam etti.

Biz de İleri Gazetesi ailesi olarak genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. 

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim