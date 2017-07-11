Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 26°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101180
ALTIN
141.676
DOLAR
3.6392
STERLİN
4.6910
EURO
4.1471

Mutluluk zamanı

Yozgat Çözüm Koleji İngilizce öğretmeni Fatma Duruduygu ve Polis Memuru Samet Susam hafta sonu gerçekleşen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Mutluluk zamanı

Yozgat Çözüm Koleji İngilizce öğretmeni Fatma Duruduygu ve Polis Memuru Samet Susam hafta sonu gerçekleşen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

11 Temmuz 2017 Salı 07:00
33 Okunma
Mutluluk zamanı

Ayşegül-Murat Duruduygu çiftinin biricik kızları Fatma ile Filiz-Bahri Susam çiftinin biricik oğullar Samet Pazar günü Nohutlu Tepe Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleşen düğün töreniyle mutluluğa yelken açtı.
Genç çiftleri mutlu günlerinde arkadaş, eş, dost ve akrabaları da yalnız bırakmadı.
Bizde İleri Gazetesi olarak genç çiftlere bir ömür mutluluk diliyoruz.

Son Güncelleme: 10.07.2017 17:30
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Daştan ailesinin mutlu günü
Daştan ailesinin mutlu günü
Yılmaz çiftinden evliliğe ilk adım
Yılmaz çiftinden evliliğe ilk adım
Mutluluğa ilk adım
Mutluluğa ilk adım
Mutluluklar diliyoruz
Mutluluklar diliyoruz
Öztürk ailesinin mutlu günü
Öztürk ailesinin mutlu günü
Bu düğün başka!
Bu düğün başka!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim