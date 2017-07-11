Mutluluk zamanı

Ayşegül-Murat Duruduygu çiftinin biricik kızları Fatma ile Filiz-Bahri Susam çiftinin biricik oğullar Samet Pazar günü Nohutlu Tepe Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleşen düğün töreniyle mutluluğa yelken açtı.

Genç çiftleri mutlu günlerinde arkadaş, eş, dost ve akrabaları da yalnız bırakmadı.

Bizde İleri Gazetesi olarak genç çiftlere bir ömür mutluluk diliyoruz.