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Mutluluğa ilk adımı attı

YOZGAT Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Büşra Nur Uyar, mutluluğa ilk adımı attı.

Mutluluğa ilk adımı attı

YOZGAT Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Büşra Nur Uyar, mutluluğa ilk adımı attı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
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Mutluluğa ilk adımı attı

Büşra Nur Uyar, Ali Cansever ile nişanlandı. Genç çiftin nişanı İnci Düğün Salonu'nda gerçekleşti. Evlilik yolunda attıkları ilk adımda genç çifti ailesi, sevenleri, arkadaş ve akrabaları yalnız bırakmadı. Nişan törenine katılan eş, dost, akraba ve arkadaşlar Büşra Nur Uyar ile Ali Cansever'in mutluluklarına ortak oldu. Genç çiftin mutlu gününde sevenleri onlarla birlikte doyası eğlendi. Türk Halk Müziği Sanatçısı Mümin Sarıkaya da Büşra Nur Uyar ve Ali Cansever'i bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Sarıkaya, genç çiftin nişanına gelerek onlara mutluluk diledi. Büşra Nur Uyar'ın ağabeyi ses sanatçısı Nevzat Uyar da kardeşinin bu mutlu gününde büyük bir sürpriz yaptı. Ağabey Uyar nişanda kardeşine sürpriz yaparak türkü okurken kızı Zeynep Eyşan Uyar'da babasına eşlik etti. Bizd e İleri Gazetesi olarak Büşra Nur Uyar ve Ali Cansever'e evlilik yolunda atmış oldukları bu ilk adımda bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

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