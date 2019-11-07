Masarifoğlu ailesinin mutlu günü

Yozgat eşrafından İhsan-Serpil Masarifoğlu’nun oğulları, Ankara Barosu avukatlarından hemşerimiz İlhan Masarifoğlu’nun yeğeni Arda, hafta sonu gerçekleşen görkemli düğün töreniyle hayatını Simay Tan ile birleştirdi.

Genç çiftlerin düğünü Ankara Eryaman Göksu Parkı, Ada Restoranda gerçekleşti. Düğün törenine genç çiftlerin yakınları ve çok sayıda Yozgatlı da katıldı.

Biz de İleri Gazetesi olarak genç çiftlere bir ömür mutluluk dileriz.