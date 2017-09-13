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Maşallah Taha’ya

Yozgat’ın tanınmış doktorlarından Mete Selvi’nin oğlu Talha Selvi, erkekliğe ilk adımı atmanın heyecanını yaşadı.

Maşallah Taha’ya

Yozgat’ın tanınmış doktorlarından Mete Selvi’nin oğlu Talha Selvi, erkekliğe ilk adımı atmanın heyecanını yaşadı.

13 Eylül 2017 Çarşamba 07:05
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Maşallah Taha’ya

Sağlık Ocağı doktorlarından Methe Selvi ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü mühendislerinden Elif Selvi, sevenleri ile bircik oğulları Taha Selvi’nin sünnet düğününde bir araya geldi. 
Yozgat Belediyesi Nohutlu Tepe Belediye Tesislerinde önceki akşam gerçekleşen sünnet düğününe Selvi ailesinin akrabaları ve çok sayıda davetli katıldı. 
Selvi çiftinin davetlilerle özel olarak ilgilendiği gecede Taha da sünnet düğününü eğlenceye dönüştürmenin keyfini çıkardı. Müzik eğlence programı ile devam eden düğünde davetliler gönüllerince eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar coşku ile devam eden sünnet töreni renkli görüntülere sahne oldu. 
İleri Gazetesi olarak Selvi ailesini tebrik ediyor, erkekliğe ilk adımı atan Taha Selvi’ye de sağlıklı bir ömür diliyoruz. 

Son Güncelleme: 14.09.2017 14:59
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