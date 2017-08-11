Koştan ve Bacanlı ailelerinin mutlu günü

Koştan ve Bacanlı ailelerini bir ömür boyu akraba kılacak düğün töreni Yozgat’ta Yimpaş Alışveriş ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Görkemli bir törenle gerçekleşen düğüne her iki ailenin eş, dost ve akrabaları katıldı.

Mustafa ve Esra Koştan çiftinin bir ömür boyu kavilleştiği düğün töreni müzik eğlence ile devam etti. Genç çiftin heyecanlarının gözlerine yansıdığı dikkatlerden kaçmadı.

Biz de İleri Gazetesi ailesi olarak genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.