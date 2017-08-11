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Koştan ve Bacanlı ailelerinin mutlu günü

Gazetemiz Köşe Yazarı Emekli Öğretmen Selahattin Koştan ve Selver Koştan’ın oğlu Mustafa ile Celalettin ve Fatma Bacanlı’nın kızları Esra Bacanlı hayatını birleştirdi.

Koştan ve Bacanlı ailelerinin mutlu günü

Gazetemiz Köşe Yazarı Emekli Öğretmen Selahattin Koştan ve Selver Koştan’ın oğlu Mustafa ile Celalettin ve Fatma Bacanlı’nın kızları Esra Bacanlı hayatını birleştirdi.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
11 Ağustos 2017 Cuma 07:07
357 Okunma
Koştan ve Bacanlı ailelerinin mutlu günü

Koştan ve Bacanlı ailelerini bir ömür boyu akraba kılacak düğün töreni Yozgat’ta Yimpaş Alışveriş ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Görkemli bir törenle gerçekleşen düğüne her iki ailenin eş, dost ve akrabaları katıldı. 
Mustafa ve Esra Koştan çiftinin bir ömür boyu kavilleştiği düğün töreni müzik eğlence ile devam etti. Genç çiftin heyecanlarının gözlerine yansıdığı dikkatlerden kaçmadı.
Biz de İleri Gazetesi ailesi olarak genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. 

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