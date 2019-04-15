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Kaymakamın mutlu günü

ÇEKEREK Kaymakamı Evren Çakır, Adana’da düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi.

Kaymakamın mutlu günü

ÇEKEREK Kaymakamı Evren Çakır, Adana’da düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi.

15 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
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Kaymakamın mutlu günü

Adana’da düzenlenen nikah törenine Çakır ve Çalık aileleriyle birlikte Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Yozgat eski Vali Yardımcılarından Salih Altun ve Adem Yılmaz ile Akdağmadeni Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Nazif Yılmaz da katıldı. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Kaymakam Evren Çakır’ı tebrik etti, Çekereklilerin selamını iletti. Başkan Çakır, 'Her iki kardeşimize de ömür boyu Allah’tan mutluluklar temenni ediyorum. İnşallah kazasız belasız, problemsiz, kedersiz mutlu bir hayat sürmelerini Allah’tan temenni ediyorum. Bu ülke için, bu millet için, bu vatan için, bu devlet için, bu ülkenin birliği ve beraberliği için, bu ülkenin dünyanın en süper güçlerinden birisi olma yolunda çıkmış olduğumuz bu mücadeleci yolda kendilerinin inşallah bu seyrüseferde hayırlı evlatlar yetiştirmelerini Allah’tan temenni ediyorum' dedi. İLERİ Gazetesi olarak Kaymakam Evren Çakır ile Çalık ailelerini tebrik ediyor, ömür boyu mutluluklar temennisinde bulunuyoruz. 

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