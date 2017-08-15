Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 31°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
108959
ALTIN
144.441
DOLAR
3.5302
STERLİN
4.5468
EURO
4.1437

Katlan ailesinin mutlu günü

Yozgat’ın tanınmış esnaflarından Ömer Faruk Katlan ve Nuriye Katlan’ın oğulları Kürşat Katlan, Tuba ve Eyüp Kara’nın kızları Zehra Kara ile düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi.  

Katlan ailesinin mutlu günü

Yozgat’ın tanınmış esnaflarından Ömer Faruk Katlan ve Nuriye Katlan’ın oğulları Kürşat Katlan, Tuba ve Eyüp Kara’nın kızları Zehra Kara ile düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi.  

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
15 Ağustos 2017 Salı 07:10
302 Okunma
Katlan ailesinin mutlu günü

Yimpaş AVM Düğün salonunda çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirilen düğün töreninde genç çiftlerin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Düğün töreninde Zehra ve Kürşat Katlan çifti nikah masasında birbirlerine evet diyerek bir ömür boyu sürecek olan mutluluğa ilk adımlarını attılar. Bir ömür boyu sürecek birlikteliğe evet diyen gençler, düğünlerinde doyasıya eğlenerek, mutlu günlerinin tadını çıkardı. 
Genç çiftleri mutlu günlerinde arkadaşları da yalnız bırakmayarak çiftlerin mutluluğuna ortak oldu. Bizde İleri Gazetesi olarak genç çiftlere bir ömür mutluluklar diliyoruz.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Coşkun ailesinin mutlu günü
Coşkun ailesinin mutlu günü
Koştan ve Bacanlı ailelerinin mutlu günü
Koştan ve Bacanlı ailelerinin mutlu günü
Allah mesut etsin!
Allah mesut etsin!
Onlar erdi muradına
Onlar erdi muradına
Kahramanın mutlu günü
Kahramanın mutlu günü
İçmeler'in mutlu günü
İçmeler'in mutlu günü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim