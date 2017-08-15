Katlan ailesinin mutlu günü

Yimpaş AVM Düğün salonunda çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirilen düğün töreninde genç çiftlerin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Düğün töreninde Zehra ve Kürşat Katlan çifti nikah masasında birbirlerine evet diyerek bir ömür boyu sürecek olan mutluluğa ilk adımlarını attılar. Bir ömür boyu sürecek birlikteliğe evet diyen gençler, düğünlerinde doyasıya eğlenerek, mutlu günlerinin tadını çıkardı.

Genç çiftleri mutlu günlerinde arkadaşları da yalnız bırakmayarak çiftlerin mutluluğuna ortak oldu. Bizde İleri Gazetesi olarak genç çiftlere bir ömür mutluluklar diliyoruz.