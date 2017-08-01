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İçmeler'in mutlu günü

Yozgat’ın tanınmış ailelerinden İçme Ailesi, biricik torunları Berat İçme’nin sünnet töreninini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadı.   

İçmeler'in mutlu günü

Yozgat’ın tanınmış ailelerinden İçme Ailesi, biricik torunları Berat İçme’nin sünnet töreninini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadı.   

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
01 Ağustos 2017 Salı 07:00
457 Okunma
İçmeler'in mutlu günü

Yozgat’ın tanınmış eşrafı Osman İçme’nin torunu, genç işadamı Abdurrahman İçme ve eşi Nilüfer İçme’nin oğulları Berat İçme, hafta sonu düzenlenen görkemli bir sünnet töreni ile erkekliğe ilk adımı attı. 
Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Sosyal Tesislerinde Cumartesi günü saat 12.00’de başlayan sünnet törenine İçme ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bu anlamlı günde Berat İçme’nin dedesi, namı diğer Osman Çavuş’u eş, dost ve yakınlarının yanı sıra Seher Vakti Spor ekibi üyeleri de yalnız bırakmadı. 
Müzik eğlence programı ile devam eden sünnet töreninde katılımcılar gönüllerince eğlendi. Saat 17.00’ye kadar devam eden sünnet düğünü renkli görüntülere sahne oldu. 
Biz de İleri Gazetesi olarak İçme Ailesini tebrik ediyor, Berat İçme’ye Allah’tan hayırlı ömürler diliyoruz.

Son Güncelleme: 31.07.2017 17:01
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