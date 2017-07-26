Hep mutlu olun!

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Marziye ve Deniz çiftinin Çayıralan İlçesi’ne bağlı İnönü köyündeki düğün törenine katılarak Vurel ailesinin mutluluklarını paylaştı.

Çifti tebrik ederek mutluluklar dileyen Vali Yurtnaç, şehit ailelerinin kendilerine şehitlerin emaneti olduğunu söyledi.

Her türlü ihtiyaçlarında şehit ailelerinin yanında olacaklarını belirten Vali Yurtnaç, “Şehitlerimizin acılarını aileleri ile nasıl paylaşıyorsak mutlu günlerinde de sevinçlerine ortak olacağız. Ali Mehmet Vurel kardeşimiz hain darbe girişiminde gözünü kırpmadan darbecilerin karşısına çıktı. O vatanı için canını feda ederken bizlere ailesini emanet bıraktı. Bu emanete biz gözümüz gibi bakacağız” dedi.

Çiftin bu özel gününde yanlarında olmaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade eden Vali Yurtnaç, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyip tebrik etti.

Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ ve Milletvekili Abdulkadir Akgül ise genç çifti telefonla arayarak ömür boyu mutluluklar diledi.

Vali Yurtnaç daha sonra Ali Mehmet Vurel’in köy mezarlığındaki kabrini ziyaret ederek dua etti.

İleri Gazetesi olarak genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.