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Evlilik yoluna ilk adım

Yozgat eşraflarından Mustafa ve Ayşe Salmanlı’nın oğulları Hasan, Sarıkayalı Necbettin ve Gülten Demir çiftinin kızları Tuba ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. 

Evlilik yoluna ilk adım

Yozgat eşraflarından Mustafa ve Ayşe Salmanlı’nın oğulları Hasan, Sarıkayalı Necbettin ve Gülten Demir çiftinin kızları Tuba ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
25 Temmuz 2017 Salı 07:02
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Evlilik yoluna ilk adım

Gazetemiz personellerinden Ayşe Salmanlı ve Mustafa Salmanlı, oğullarının evliliğe ilk adımı atmasının heyecanını yaşadı. Sarıkaya ilçesinde aile arasında gerçekleşen nişan töreninde genç çiftlerin mutluluğu gözlerine yansıdı. 
Nişan töreni her iki aile yakınının katılımı ile gerçekleşti. Nişan yüzükleri bir aile büyüğü tarafından parmaklarına takılan Hasan ve Tuba çifti, evlilik yolunda ilk adımı atmanın heyecanını yaşadı. 
Renkli görüntüler ve müzik eğlence programı ile devam eden nişan töreninde Salmanlı ve Demir aileleri çocuklarının heyecanına ortaklık etti. 
Biz de genç çifti tebrik ediyor, mutluluklar diliyoruz. 

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