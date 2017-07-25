Evlilik yoluna ilk adım

Gazetemiz personellerinden Ayşe Salmanlı ve Mustafa Salmanlı, oğullarının evliliğe ilk adımı atmasının heyecanını yaşadı. Sarıkaya ilçesinde aile arasında gerçekleşen nişan töreninde genç çiftlerin mutluluğu gözlerine yansıdı.

Nişan töreni her iki aile yakınının katılımı ile gerçekleşti. Nişan yüzükleri bir aile büyüğü tarafından parmaklarına takılan Hasan ve Tuba çifti, evlilik yolunda ilk adımı atmanın heyecanını yaşadı.

Renkli görüntüler ve müzik eğlence programı ile devam eden nişan töreninde Salmanlı ve Demir aileleri çocuklarının heyecanına ortaklık etti.

Biz de genç çifti tebrik ediyor, mutluluklar diliyoruz.