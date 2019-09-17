Erkekliğe adım attılar

Şehzade Kafe işletmecilerinden Hacı Şahin’in oğulları Buğrahan ve Burak için hafta sonu sünnet düğünü düzenlendi.

Şehzade Kafede gerçekleşen sünnet düğününe Belediye Başkanı Celal Köse, çok sayıda esnaf, dost ve akraba katıldı.

Sünnet olan miniklerin kirveliğini ise Belediye Meclis Üyesi Nuri Tinel üstlendi. Okunan mevlidin ardından konvoyla miniklere şehir turu yapıldı ve daha sonra düzenlenen eğlence etkinliğiyle program son buldu.

