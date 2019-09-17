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Erkekliğe adım attılar

YOZGAT’ın tanınmış esnafından Hacı Şahin’in oğulları Buğrahan ve Burak düzenlenen görkemli sünnet düğünüyle erkekliğe adım attılar.

Erkekliğe adım attılar

YOZGAT’ın tanınmış esnafından Hacı Şahin’in oğulları Buğrahan ve Burak düzenlenen görkemli sünnet düğünüyle erkekliğe adım attılar.

17 Eylül 2019 Salı 00:00
Erkekliğe adım attılar

Şehzade Kafe işletmecilerinden Hacı Şahin’in oğulları Buğrahan ve Burak için hafta sonu sünnet düğünü düzenlendi.
Şehzade Kafede gerçekleşen sünnet düğününe Belediye Başkanı Celal Köse, çok sayıda esnaf, dost ve akraba katıldı.
Sünnet olan miniklerin kirveliğini ise Belediye Meclis Üyesi Nuri Tinel üstlendi. Okunan mevlidin ardından konvoyla miniklere şehir turu yapıldı ve daha sonra düzenlenen eğlence etkinliğiyle program son buldu.

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