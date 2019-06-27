Erdoğan Şahit oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli güreşçi Rıza Kayaalp ile Zeynep Yılmaz'ın Göksu Ada Restaurant'ta yapılan nikah törenine katıldı. Çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı. Nikah merasimi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evlilik cüzdanını Zeynep Yılmaz'a takdim etti.