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Daştan ailesinin mutlu günü

Yozgat’ın yetiştirdiği başarılı bürokratlardan Rize Çamlıhemşin Kaymakamı Okan Daştan, Fatma Üstüntaş ile görkemli bir düğün töreni ile hayatını birleştirdi. Düğün töreni Türk siyasetinin önemli isimlerini ve bürokratları bir araya getirdi. 

Daştan ailesinin mutlu günü

Yozgat’ın yetiştirdiği başarılı bürokratlardan Rize Çamlıhemşin Kaymakamı Okan Daştan, Fatma Üstüntaş ile görkemli bir düğün töreni ile hayatını birleştirdi. Düğün töreni Türk siyasetinin önemli isimlerini ve bürokratları bir araya getirdi. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
04 Temmuz 2017 Salı 07:07
386 Okunma
Daştan ailesinin mutlu günü

Yozgatlı işadamı Ferudun Daştan ve Ayşe Daştan’ın oğulları Çamlıhemşin Kaymakamı Okan Daştan, Osman Üstüntaş ve Mukaddes Üstüntaş’ın kızları Fatma Üstündaş ile Akdağmadeni İlçesi’nde düzenlenen düğün töreni ile evlendi. 
Genç çiftin nikah şahitliklerini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç yaptı. Düğün törenine Daştan ve Üstüntaş ailesinin eş, dost ve akrabalarının yanı sıra, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ve kurum amirleri, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, TİKA üst düzey yöneticileri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. 
Nikah şahitliği yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, genç çifti tebrik ederek, mutluluklar diledi. İşadamı Ferudun Daştan, tüm davetlilerle yakından ilgilenirken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve tüm davetlilere bu mutlu ve özel günde yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.
Kazım Karabekir Fen Lisesi Salonu’ndaki düğün töreni akşam da müzik eğlence programı ile devam etti. 
Biz de İleri Gazetesi ailesi olarak genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. 

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