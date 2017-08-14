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Coşkun ailesinin mutlu günü

Coşkun Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Saffet Coşkun ve Birgül Coşkun’un oğlu Ahmet Coşkun, Fatma ve Remzi Arslan çiftinin kızları Tuğba ile hayatını birleştirdi. 

Coşkun ailesinin mutlu günü

Coşkun Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Saffet Coşkun ve Birgül Coşkun’un oğlu Ahmet Coşkun, Fatma ve Remzi Arslan çiftinin kızları Tuğba ile hayatını birleştirdi. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
14 Ağustos 2017 Pazartesi 07:10
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Coşkun ailesinin mutlu günü

Hasan Coşkun ve Abdullah Coşkun’un kardeşleri Ahmet ve Tuğba Coşkun’un düğün törenleri 10 Ağustos Perşembe günü Bahçeşehir Mahallesi’ndeki evlerinde kına gecesi ile başladı. 
Çalatlı Köyü Camii’ndeki mevlidin ardından aynı gün Yimpaş Alışveriş ve Kültür Merkezi’nde görkemli bir düğün töreni gerçekleşti.
Genç çiftlerin nikah şahitliklerini AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Hüseyin Coşkun gerçekleştirdi.
Çok sayıda davetlinin katıldığı törende Ahmet ve Tuğba Coşkun çifti mutluluklarını paylaştı. 
Coşkun ve Arslan ailelerini bir ömür boyu akraba kılacak düğün töreni renkli görüntülere sahne oldu.
Biz de İleri Gazetesi olarak genç çifte mutluluklar diliyoruz.

 

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