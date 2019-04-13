Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95977
ALTIN
239.114
DOLAR
5.7357
STERLİN
7.5332
EURO
6.4910

Bozdağ’ın mutlu günü

ANAYASA Komisyonu Başkanı Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ın oğlu Alperen Bozdağ evlendi.

Bozdağ’ın mutlu günü

ANAYASA Komisyonu Başkanı Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ın oğlu Alperen Bozdağ evlendi.

13 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
57 Okunma
Bozdağ’ın mutlu günü

Ankara’da gerçekleştirilen düğün töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nikah şahitliği yaptı. Alperen Bozdağ ve Elif Büşra Şuşoğlu'nun ATO Congresium'da düzenlenen nikah törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun kıydığı nikahta, çiftin şahitliklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, eski TBMM Başkanları Binali Yıldırım, İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz ve Cemil Çiçek yaptı. Bozdağ ailesini tebrik eder, genç çiftimize ömür boyu mutluklar dileriz. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Mutluluğa ilk adımı attı
Mutluluğa ilk adımı attı
Destici şahitleri oldu
Destici şahitleri oldu
Arslan ailesinin mutlu günü
Arslan ailesinin mutlu günü
Özel tarihte evlendiler
Özel tarihte evlendiler
Bir ömür boyu mutluluklar
Bir ömür boyu mutluluklar
Özışık ailesinin mutlu günü
Özışık ailesinin mutlu günü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim