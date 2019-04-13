Bozdağ’ın mutlu günü

Ankara’da gerçekleştirilen düğün töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nikah şahitliği yaptı. Alperen Bozdağ ve Elif Büşra Şuşoğlu'nun ATO Congresium'da düzenlenen nikah törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun kıydığı nikahta, çiftin şahitliklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, eski TBMM Başkanları Binali Yıldırım, İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz ve Cemil Çiçek yaptı. Bozdağ ailesini tebrik eder, genç çiftimize ömür boyu mutluklar dileriz.