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Bir ömür boyu mutluluklar

YOZGAT Valiliği personellerinden Mehmet Çiçek, hafta sonu gerçekleşen görkemli düğün töreniyle evlendi.

Bir ömür boyu mutluluklar

YOZGAT Valiliği personellerinden Mehmet Çiçek, hafta sonu gerçekleşen görkemli düğün töreniyle evlendi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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Bir ömür boyu mutluluklar

Valilik personellerinden Mehmet Çiçek, hayatını Merve Şahin ile birleştirdi. Genç çiftlerin nikah şahitliğini Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal yaptı.
Sultan-Ali Çiçek çiftinin oğulları Mehmet ile Leyla-Zülkarne Şahin çiftinin biricik kızları Merve, hafta sonu düzenlenen düğün töreniyle hayatını birleştirdi.
Cumartesi günü yapılan kına töreninin ardından Pazar günü Yimpaş’ta yapılan düğün merasimine çok sayıda davetli katılım gösterdi.
Biz de İleri Gazetesi olarak genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

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