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4 çift dünya evine girdi

YOZGAT’ta 14 Şubat Sevgililer Günü’nde 4 çift dünya evine girdi. Dünya evine giren 4 gelin adayının isminin de ‘Fatma’ olması dikkat çekti.

4 çift dünya evine girdi

YOZGAT’ta 14 Şubat Sevgililer Günü’nde 4 çift dünya evine girdi. Dünya evine giren 4 gelin adayının isminin de ‘Fatma’ olması dikkat çekti.

15 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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4 çift dünya evine girdi

Yozgat Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde 14 Şubat Sevgililer Günü’nde beklenen yoğunluk gerçekleşmedi. Özellikle 14 Şubat’ı tercih eden 4 çiftin nikahı kıyıldı ve çiftler dünya evine girdi. Evlilik tarihlerinin unutulmamasını isteyen Serkan Tekinsoy ve Fatma Özdemir çifti, Yozgat Belediyesi Evlendirme Dairesi Memurluğu’nda saat 14.00’da kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdiler. Nikah öncesi oldukça heyecanlı oldukları gözlenen çiftin nikahını Yozgat Belediyesi Evlendirme Dairesi Memuru İsmail Bal kıydı.

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