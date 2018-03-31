Yöresel lezzet ilgi görüyor

Gürses Alışveriş Merkezi girişinde kurulan yöresel ürün pazarında, her bölgeden yöresel tatlar satışa sunuluyor. Karadeniz yöresine has peynir ve bal ürünleri, Malatya’nın yöresel tatları, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’nın acı lezzetleri ve Ege’nin zeytin çeşitleri vatandaşlara satışa sunuluyor. Yöresel pazarın 7 Nisan’a kadar açık kalacağı öğrenildi.