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Yöresel lezzet ilgi görüyor

YOZGAT’ta açılan yöresel ürün pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yöresel lezzet ilgi görüyor

YOZGAT’ta açılan yöresel ürün pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

31 Mart 2018 Cumartesi 07:00
7 Okunma
Yöresel lezzet ilgi görüyor

Gürses Alışveriş Merkezi girişinde kurulan yöresel ürün pazarında, her bölgeden yöresel tatlar satışa sunuluyor. Karadeniz yöresine has peynir ve bal ürünleri, Malatya’nın yöresel tatları, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’nın acı lezzetleri ve Ege’nin zeytin çeşitleri vatandaşlara satışa sunuluyor. Yöresel pazarın 7 Nisan’a kadar açık kalacağı öğrenildi.

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