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Yabani meyveler şifa oluyor

YOZGAT’ta ev hanımı Muteber Hatun Er, doğada kendiliğinden yetişen kırmızı, sarı alıç, elma, ahlat, dağ eriği gibi yabani meyveleri toplayarak şifa kaynağı sirkeye dönüştürüyor.

Yabani meyveler şifa oluyor

YOZGAT’ta ev hanımı Muteber Hatun Er, doğada kendiliğinden yetişen kırmızı, sarı alıç, elma, ahlat, dağ eriği gibi yabani meyveleri toplayarak şifa kaynağı sirkeye dönüştürüyor.

15 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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Yabani meyveler şifa oluyor

Yozgat’ta organik meyvelerden şifalı ürünler üretmesiyle bilinen ev hanımı Muteber Hatun Er, doğada kendiliğinden yetişen dağ meyvelerinden sirke yaparak Yozgat halkının beğenisine sunuyor. Yaz mevsiminde dağdan ve ormanlık alanlardan topladıkları kırmızı, sarı alıç, elma, ahlat, dağ eriği gibi yabani meyveleri gerekli işlemlerden geçirip iki ay boyunca mayalanmasını bekleyen Er daha sonra sirkeleri kullanıma hazır hale getiriyor. Bu yıl içerisinde 200 litre sirke ürettiğini ve bu sirkelerin büyük bir kısmını sattığını belirten Er, bir litre sirkenin fiyatının 25 lira olduğunu temin etmek isteyenlerin ise 3 gün boyunca eski askerlik şubesindeki kermesten alabileceklerini söyledi. Sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan ve faydaları saymakla bitmeyen şifa deposu sirkeler hakkında bilgi veren Er, “İnsanlarımız kalp damar, sindirim ve bütün dolaşım sistemleri ile karaciğer hastalıklarındaki tedavilerini kesinlikle sirke ile desteklemeliler. Sirkenin üriner sistemden, felç riskini azaltmaya kadar faydalı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır” dedi. 
Piknik yaparken bile organik meyvelerin toplanarak değerlendirilebileceğini de ifade eden Er, “Tamamen organik, yabani meyvelerin ürünlerinin, aile bütçesine katkıda bulunmanın yanı sıra Yozgat’ın kendine has mamulleri kategorisinde tanıtım aracı olarak da kıymeti vardır” şeklinde konuştu. 
 

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