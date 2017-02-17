Ustalarla buluştular

Öğrencilerin mesleki eğitimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen programda öğrencilerle-usta aşçılar mutfakta bir araya geldi.

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) bünyesinde faaliyet gösteren İç Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu(İÇANAPAFED)’nun tecrübeli ve yetenekli aşçılarıyla, İÇANAPAFED’e bağlı Yozgat Aşçılar ve Pastacılar Derneği(YAPADER)nin tecrübeli ustaları uygula mutfağında öğrencilerle buluştu.

Ankara Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı, Türkiye’nin tecrübeli ve saygın aşçılarından Mahmut Dolmacı usta öğrencilere mutfakta baklava ve Türk mutfağı konusunda eğitim vererek, bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Türkiye’nin seçkin aşçılarından Mahmut Dolmacı, açtığı ince baklava hamurlarının bir yüzüne de gazete kağıdı tutarak, hamurunun inceliğini kanıtlamış oldu.

Tecrübeli aşçılar öğrencilerle yaptıkları söyleşinin ardından mutfakta uygulamaya geçtiler. Uygulamalı Türk Mutfağı eğitiminde İÇANAPAFED Başkanı ünlü aşçı Serkan Dursun, YAPADER Başkanı Mustafa Çetin ve farklı vilayetlerin hünerli aşçıları da öğrencilerle birlikte uygulama mutfağında bir araya gelerek bilgi ve birikimlerini öğrencilerle paylaştı.



YARIŞTILAR

Uygulamalı eğitimin ardından okulda eğitim-öğretim gören 20 öğrenci ‘Gençler İç Anadolu Mutfağı’ yarışmasına katılarak, hünerlerini göstermek için yarıştı. Yarışma kapsamında öğrencilere 70 dakikalık süre içerisinde bir tane ana yemek ve yanında yemeğe uygun tatlı hazırlamaları istendi.

Öğrenciler uygulama mutfağında iki grup halinde yarışarak, jüri önüne hazırladıkları yemek ve tatlıları sundu.

Program sonunda ise mutfakta pişirilen ve hazırlanan yemekler, programa katılan protokol mensuplarının beğenisine sunuldu.

Okul Müdürü Elif Köroğlu Tümgan, mesleki eğitim verdiklerinin altını çizerek, özellikle uygulamalı eğitime ayrı önem verdiklerini söyledi.

Elif Köroğlu Tümgan, bu kapsamda her yıl olduğu gibi bu senede Türkiye’nin en seçkin aşçılarını okul ağırlayarak, tecrübe, bilgi ve birikimlerinden faydalandıklarını ifade etti.

Öğrenciler için çok faydalı bir etkinlik olduğunun altını çizen Tümgan, “Öğrencilerimiz mezun olduğu zaman, konuk ettiğimiz bu tecrübeli isimlerin çalıştıkları yerlerde istihdam imkanı yakalayabiliyorlar. Onlar gibi çalışabiliyorlar. Bu bakımdan onların tecrübelerinden faydalanmak bize ciddi yarar sağlıyor” diye konuştu.