-TANDIR’A TESCİL

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, 24 Mart 2017 tarihinde tescil başvurusu yaptıkları ‘Tandır’ kebabının ‘Sınai Mülkiyet Kanunu’ kapsamında Yozgat adına tescil edildiğini söyledi. Başkan Arslan, ‘’Yozgat'ta yapılan ‘Yozgat Tandır Kebabı’ adını yıllardır Yozgat ilinde kendine has üretim yöntemiyle yapılmasından dolayı almaktadır. Yozgat Tandır Kebabının üretiminde kullanılan et, Bozok yaylasında doğal ortamda, doğal besinlerle beslenerek yetiştirilen ‘toklu’ diye tabir edilen bir yaş kuzulardan elde edilmiş olmasıdır. Bununla birlikte kendine has pişirme tekniği olan özel olarak hazırlanmış tandır ocaklarında iki taraflı ateşin ortasında şişlere takılarak pişirilmesidir’’ dedi.

Başkan Arslan, tandır ocağının, ateş tuğlasının üzerine 250-300 kilo tuz ile ateş toprağı karıştırılarak elde edilen harçtan yapıldığını hatırlatarak, bu şekilde ocak ısıyı muhafaza ettiğini, ocağın ortasında uzun bir demirin bulunduğunu hatırlattı. Arslan, alt orta kısımda bulunan tavanın, etten akan yağın toplanmasını sağlayıp, biriken bu yağın süzülerek servis edilen ekmeğin yağlandığını ifade etti. Başkan Arslan, “Yozgat’ımızın mutfak alanında kendine özgü bir takım ürünleri var. Bu ürünlerin zaman zaman kaybolup gitmemesi ve başkaları tarafından sahiplenilmemesi maksadıyla birtakım çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar neticesinde daha öncesinde Arabaşı, Parmak Çörek ve Çanak Peynirini Yozgat için tescillenmişti. Şimdi de Tandır Kebabını Yozgat’ımız için tescilledik. Türk Patent ve Marka Kurumu Tandır Kebabını Yozgat’a özgü bir lezzet olarak tescilledi. Bundan sonra Tandır Kebabı Yozgat ile birlikte anılacaktır” diye konuştu.