Tandır tescillendi

Yozgat'ın yöresel lezzeti tandır kebabı sınai mülkiyet kanunu kapsamında Yozgat adına tescillendi.

Yozgat Belediyesi yaptığı açıklamada, Yozgat'ta yapılan tandır kebabının kendine has üretim yöntemiyle yapıldığını, diğer kebap türlerinden ayrılan en önemli özelliğinin ise kebabın üretiminde kullanılan etin Bozok Yaylası'nda doğal ortamda, doğal besinlerle beslenerek yetiştirilen ve toklu diye tabir edilen kuzulardan elde edilmiş olmasına değindi.