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Tandır tescillendi

YOZGAT Belediyesi meşhur tandır kebabının tescil işlemlerini tamamlayarak, Yozgat'a özgü bir lezzet olarak tescilletti

Tandır tescillendi

YOZGAT Belediyesi meşhur tandır kebabının tescil işlemlerini tamamlayarak, Yozgat'a özgü bir lezzet olarak tescilletti

15 Aralık 2017 Cuma 18:02
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Tandır tescillendi

Yozgat'ın yöresel lezzeti tandır kebabı sınai mülkiyet kanunu kapsamında Yozgat adına tescillendi.
Yozgat Belediyesi yaptığı açıklamada, Yozgat'ta yapılan tandır kebabının kendine has üretim yöntemiyle yapıldığını, diğer kebap türlerinden ayrılan en önemli özelliğinin ise kebabın üretiminde kullanılan etin Bozok Yaylası'nda doğal ortamda, doğal besinlerle beslenerek yetiştirilen ve toklu diye tabir edilen kuzulardan elde edilmiş olmasına değindi.

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