Ramazan sofralarının vazgeçilmezi

Yozgatlı vatandaşlar, Ramazan ayında sütlü tel kadayıfa büyük ilgi gösteriyor.

Tatlı olarak ramazan sofralarını süsleyen ve hemen hemen herkesin ramazan ayında bir kere olsun tattığı kadayıf satışları ramazan ayında artarken, kadayıf üreticileri de vatandaşın ilgisinden memnun durumda.

Yozgat’ta kadayıf üretimi yapan ustaların kimisi el kesme metoduyla kimisi de makinelerde seri üretimle kadayıf üretiyor.

Hanımlar marifetleriyle hamura hayat verirken, makinelerde ince ince kıyılan tel kadayıflar üretimden sofraya, birçok aşamadan geçerek hazırlanıyor.

Yozgat’ta 30 yıldan fazladır kadayıf üretimi gerçekleştiren Ankara Yufka ve Kadayıf İşletmecisi İsmail Aslan, “Kadayıfçılık bir meslektir, bir sanattır bu sanatı bilmeyenler kadayıfa o has tadı veremezler” diyor.

İsmail Aslan, özellikle ramazan ayında satışlarının bir hayli arttığını belirterek, “Ev hanımları ve ustalarımızın marifetli ellerinde kadayıflarımız hayat buluyor. Özel tandır sacında pişiriyoruz ve 40 yıldır bu işi yapıyoruz. Hem yufka, hem kadayıf üzerine 40 yılımızı doldurduk, müşterilerimizden çok memnunuz, onlarda bizden memnun” dedi.

Özellikle Ramazan ayında vatandaşların diğer tatlılardan ziyade, kadayıf tatlısını tercih ettiğini belirten İsmail Aslan, “Ramazan ayında kadayıf tüketimi hem geçmişten gelen bir kültür, hem de kadayıf tatlısının hazmının kolay olması ve herkesin kendi evinde rahatlıkla yapabilmesinden kaynaklanıyor. Ayrıca bizim kadayıflarımız sütlü kadayıftır sütlü olarak üretiyoruz” dedi.

Fiyatları makul seviyede tuttuklarını ifade eden Aslan, sütlü kadayıfın 9 lira, bol yumurtalı eriştenin 13 lira, yufkanın tanesinin 1 lira, geleneksel kesme hamurun 13 lira, ev yapımı doğal tarhananın ise 15 liradan satışa sunulduğunu bildirdi.

