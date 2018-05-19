Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 20°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102410
ALTIN
186.604
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0543
EURO
5.2816

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi

Yozgat’ta ramazan aylarının vazgeçilmezi olan ve geleneksel ramazan tatlıları arasında yer alan kadayıf tatlısı vatandaşın sofralarını süslüyor.

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi

Yozgat’ta ramazan aylarının vazgeçilmezi olan ve geleneksel ramazan tatlıları arasında yer alan kadayıf tatlısı vatandaşın sofralarını süslüyor.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
1022 Okunma
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi

Yozgatlı vatandaşlar, Ramazan ayında sütlü tel kadayıfa büyük ilgi gösteriyor.
Tatlı olarak ramazan sofralarını süsleyen ve hemen hemen herkesin ramazan ayında bir kere olsun tattığı kadayıf satışları ramazan ayında artarken, kadayıf üreticileri de vatandaşın ilgisinden memnun durumda. 
Yozgat’ta kadayıf üretimi yapan ustaların kimisi el kesme metoduyla kimisi de makinelerde seri üretimle kadayıf üretiyor.
Hanımlar marifetleriyle hamura hayat verirken, makinelerde ince ince kıyılan tel kadayıflar üretimden sofraya, birçok aşamadan geçerek hazırlanıyor. 
Yozgat’ta 30 yıldan fazladır kadayıf üretimi gerçekleştiren Ankara Yufka ve Kadayıf İşletmecisi İsmail Aslan, “Kadayıfçılık bir meslektir, bir sanattır bu sanatı bilmeyenler kadayıfa o has tadı veremezler” diyor.
İsmail Aslan, özellikle ramazan ayında satışlarının bir hayli arttığını belirterek, “Ev hanımları ve ustalarımızın marifetli ellerinde kadayıflarımız hayat buluyor. Özel tandır sacında pişiriyoruz ve 40 yıldır bu işi yapıyoruz. Hem yufka, hem kadayıf üzerine 40 yılımızı doldurduk, müşterilerimizden çok memnunuz, onlarda bizden memnun” dedi. 
Özellikle Ramazan ayında vatandaşların diğer tatlılardan ziyade, kadayıf tatlısını tercih ettiğini belirten İsmail Aslan, “Ramazan ayında kadayıf tüketimi hem geçmişten gelen bir kültür, hem de kadayıf tatlısının hazmının kolay olması ve herkesin kendi evinde rahatlıkla yapabilmesinden kaynaklanıyor. Ayrıca bizim kadayıflarımız sütlü kadayıftır sütlü olarak üretiyoruz” dedi. 
Fiyatları makul seviyede tuttuklarını ifade eden Aslan, sütlü kadayıfın 9 lira, bol yumurtalı eriştenin 13 lira, yufkanın tanesinin 1 lira, geleneksel kesme hamurun 13 lira, ev yapımı doğal tarhananın ise 15 liradan satışa sunulduğunu bildirdi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
66 desti kırdık
66 desti kırdık
Yöresel lezzet ilgi görüyor
Yöresel lezzet ilgi görüyor
Madımak Tezgaha çıktı
Madımak Tezgaha çıktı
-TANDIR’A TESCİL
-TANDIR’A TESCİL
Tandır tescillendi
Tandır tescillendi
-Bakanlı açılış
-Bakanlı açılış

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim