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PATATES YOZGAT’TAN

BOĞAZLIYAN ilçesinde 2000 yılında kurulan Dondurulmuş Patates üretim tesisleri, Frozenlife markası ile üretimini sürdürüyor.

PATATES YOZGAT’TAN

BOĞAZLIYAN ilçesinde 2000 yılında kurulan Dondurulmuş Patates üretim tesisleri, Frozenlife markası ile üretimini sürdürüyor.

21 Kasım 2019 Perşembe 04:04
PATATES YOZGAT’TAN

Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Okumuş, Frozenlife Gedaş Genel Gıda şirketi üretim tesisini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu, tesisin üretimi hakkında bilgi aldı. 90 bin metrekarelik arazi üzerinde, 5 bin 500 metrekare kapalı üretim alanında üretim yapan tesislerde, gerekli iyileştirmeler yapılarak, hammadde kullanım kapasitesi saatte 10 tona çıkartıldı. Yıllık üretilmiş ürün kapasitesinin 11 bin 400 tondan 35 bin tona çıkarıldı. Dondurulmuş Patates üretiminin yapıldığı tesisler, bölgede patates tarımına da büyük katkı sağladığı bildirildi. 

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PATATES YOZGAT’TAN
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