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Mükemmellik sertifikası aldılar

ZAFER Türk Mutfağı dünyanın en büyük seyahat sitesi Tripadvisor’dan 2018 Mükemmellik Sertifikası aldı.

Mükemmellik sertifikası aldılar

ZAFER Türk Mutfağı dünyanın en büyük seyahat sitesi Tripadvisor’dan 2018 Mükemmellik Sertifikası aldı.

18 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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Mükemmellik sertifikası aldılar

Dünyanın en büyük seyahat sitesi olan, 600 milyondan fazla tarafsız gezgin ve insanın yorumu sayesinde otel, restoran ve gezilecek yer arayanlara doğru karar verdiren Tripadvisor, Yozgat’tan listesine Zafer Türk Mutfağını alarak, 2018 yılı mükemmellik sertifikası verdi. Zafer Türk Mutfağının başarısını anlatan Gimat Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Özışık, söz konusu sertifikaya Türkiye’de sadece 500 işletmenin sahip olduğunun altını çizdi. Dünyanın her yerinden insanların yorum, puanlama ve görüşü neticesinde, titiz inceleme sonucu sertifika almaya hak kazandıklarını dile getiren Özışık, “Dünyadaki tüm insanların karşısına Yozgat ve Zafer ismini çıkarmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Furkan Özışık, sertifikayı alabilmek için birçok kriter, hizmet ve sunumu yerine getirdiklerini vurgulayan Özışık, “Artık dünyadaki seçkin restoranlar arasında Yozgat Zafer Mutfağı da yer alacak. Emeği geçen tüm ekibimize, kalite değerlendirmesine katılan tüm müşterilerimize teşekkür ederiz” dedi.

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