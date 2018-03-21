Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116432
ALTIN
165.848
DOLAR
3.9317
STERLİN
5.5067
EURO
4.8170

Madımak Tezgaha çıktı

YOZGAT’ın yöresel lezzetleri arasında bulunan, yaylalarda ve meralarda kendiliğinden yetişen madımak otu tezgahtaki yerini aldı.

Madımak Tezgaha çıktı

YOZGAT’ın yöresel lezzetleri arasında bulunan, yaylalarda ve meralarda kendiliğinden yetişen madımak otu tezgahtaki yerini aldı.

21 Mart 2018 Çarşamba 07:00
24 Okunma
Madımak Tezgaha çıktı

İdrar söktürücü ve kan şekerini düşürücü etkileri bulunan Madımak Otu, henüz yeni yeni çıkmaya başlamasıyla tezgahtaki satış fiyatı da 10 liradan başladı. Madımak, Yozgat’ın da aralarında bulunduğu Anadolu'nun çoğu bölgesinde bahar gelince doğada kendiliğinden yetişen, genç sürgünleri yenilen bir yabani ot olarak biliniyor. Bitkisel bir antibiyotik olan madımak otunun, idrar arttırıcı ve idrar söktürücü özelliğinin yanı sıra kan şekerini de düşürme özelliğine sahip olduğuna dikkat çekiliyor. Yozgat mutfağında yaygın olarak kullanılan madımak, bu yıl erken düşen bahar yağmurlarıyla birlikte kendisini göstermeye başladı. Köylerdeki yaylardan toplanan madımaklar, pazarda kilosu 10 liradan satışa sunuldu. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-TANDIR’A TESCİL
-TANDIR’A TESCİL
Tandır tescillendi
Tandır tescillendi
-Bakanlı açılış
-Bakanlı açılış
50 yıldır tandır kebabı yapıyor!
50 yıldır tandır kebabı yapıyor!
Bağrıbütün tescil yolunda
Bağrıbütün tescil yolunda
Lezzetin yeni adresi
Lezzetin yeni adresi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim