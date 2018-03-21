Madımak Tezgaha çıktı

İdrar söktürücü ve kan şekerini düşürücü etkileri bulunan Madımak Otu, henüz yeni yeni çıkmaya başlamasıyla tezgahtaki satış fiyatı da 10 liradan başladı. Madımak, Yozgat’ın da aralarında bulunduğu Anadolu'nun çoğu bölgesinde bahar gelince doğada kendiliğinden yetişen, genç sürgünleri yenilen bir yabani ot olarak biliniyor. Bitkisel bir antibiyotik olan madımak otunun, idrar arttırıcı ve idrar söktürücü özelliğinin yanı sıra kan şekerini de düşürme özelliğine sahip olduğuna dikkat çekiliyor. Yozgat mutfağında yaygın olarak kullanılan madımak, bu yıl erken düşen bahar yağmurlarıyla birlikte kendisini göstermeye başladı. Köylerdeki yaylardan toplanan madımaklar, pazarda kilosu 10 liradan satışa sunuldu.

