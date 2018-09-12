KAZ ETiNi SEVDiK

Yozgat'ta kaz üretiminin ve yöre insanının gelirinin artırılması amacıyla yürütülen proje sayesinde kentteki kaz sayısı 5 yılda 10 kat arttı. Bozok Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türkiye`de kaz yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan Yozgat’ta kaz yetiştiriciliği yaygınlaşırken, kaz pilavı da lokantaların menüsünde yerini almaya başladı. Türkiye`deki kaz varlığının yaklaşık yüzde 4`üne sahip Yozgat`ta Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından, Yerköy ilçesinde damızlık kaz üretim çiftliği kuruldu. Buna bağlı olarak, özel sektörde de kaz yetiştiriciliğine yönelik çalışmalar başlatıldı. Yozgat Lokantacılar ve Kahveciler Odası Başkanı Eyüp Coşkun, Yozgat`ta yetiştirilen kazların 4,5 kiloluk canlı, 2,3 kilo karkas ağırlığının olduğunu, bunun da Türkiye ortalamasının üzerinde bir canlı ağırlık olduğunu ifade etti. Coşkun, ‘’Bozok Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bilimsel araştırma sonuçlarına göre, Yerköy ilçemiz kaz yetiştiriciliği için en uygun bölge olduğu belirlendi. Bu ilçemizde üniversite tarafından damızlık kaz üretim tesisleri kurulurken, özel sektörde aynı şekilde kaz yetiştiriciliğine yönelik adımlar atmaya başladı. Buna bağlı olarak lokantalarımızda kaz pilavı menülerdeki yerini aldı. Önümüzdeki yıldan itibaren kaz eti ile yapılan yemek çeşitlerinin özellikle sonbahar-kış döneminde daha da artmasını bekliyoruz’’ dedi.