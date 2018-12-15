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Isıtan içeceğe yoğun ilgi

YOZGAT’ta kış aylarının iç ısıtan yerli içeceği salep yoğun ilgiyle tüketiliyor.  

Isıtan içeceğe yoğun ilgi

YOZGAT’ta kış aylarının iç ısıtan yerli içeceği salep yoğun ilgiyle tüketiliyor.  

15 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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Isıtan içeceğe yoğun ilgi

Yozgat’ta Hanımeli Gözleme ve Mantı Evinde hazırlanan Akdağmadeni ilçesinin orijinal salepleri bu kış da yoğun ilgi görmeye başladı. Akdağmadeni ormanlarından toplanarak hazırlanan yaz aylarında dondurmaya lezzet veren salepler, kışın da Yozgatlı vatandaşların içini ısıtıyor. Kış aylarında bronşit ve mide hazımsızlıklarını ortadan kaldıran salep, iştah açarak zihni de güçlendiriyor. Salep vücut ısısını da artırarak, soğuktan korunmada büyük rol oynuyor. Hanımeli Gözleme sahibi Nuri Tinel, kış mevsimiyle birlikte vatandaşların salep talebinde bulunduğunu aktararak, “Biz de talepler sonucu yine salebimizi kaynatmaya başladık” diye konuştu.

 

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