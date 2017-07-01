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Hasret bitti!

Çamlık milli parkı içerisinde bulunan, geçmişte alkollü mekan olarak faaliyet gösteren ve daha sonra atıl durumda kalan mekana Yozgat Belediyesi kapsamlı bir tadilat uygulayarak lüks bir restoranı Yozgatlının hizmetine sundu.

Hasret bitti!

Çamlık milli parkı içerisinde bulunan, geçmişte alkollü mekan olarak faaliyet gösteren ve daha sonra atıl durumda kalan mekana Yozgat Belediyesi kapsamlı bir tadilat uygulayarak lüks bir restoranı Yozgatlının hizmetine sundu.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
01 Temmuz 2017 Cumartesi 07:02
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Hasret bitti!

Restoranın açılışına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, AK Parti Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz, Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı İhsaniye Altunok, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Emin Erbek, CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, MHP İl Başkanı Ethem Sadef, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Açılışta konuklara Yozgat’ın meşhur yemeği desti kebabı ikramı yapıldı.
Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Çamlık bizim ilk göz ağrımızdır. Zaman içerisinde burada yeşilden başka hiçbir şey kalmamıştı” diye konuştu.
Başkan Arslan, restoranı 600 bin TL harcayarak kapsamlı bir tadilattan geçirdiklerini ifade etti.
SOSYAL ALANLAR ÖN PLANDA
Başkan Kazım Arslan, sadece bir restoran tadilatı yapmadıklarını ve birçok sosyal alan ve olanaklarda sağlayarak, çamlığı eski günlerine döndürmeye gayret ettiklerini belirtti.
Proje kapsamında tur yolları, dağ bisikletleri, ATV türü motorlu gezinti araçları ve iki adet fayton ile Yozgatlılara hizmet vereceklerini ifade eden Başkan Arslan “Üst tarafta kalan kafeteryanın işletmesini de biz yapacağız. Üstte bir adet kafeteryamızda olacak” diye konuştu.
Başkan Arslan, ATV araçların tur başı 20 TL, bisikletlerin ise10 TL’den vatandaşlara kiralanacağını sözlerine ekledi.
Protokol mensupları da Başkan Arslan’a çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, başarı temennisinde bulundu.

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